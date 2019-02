Elezioni, Tartaglione: «Porte aperte e nessuna imposizione dall’alto»

REDAZIONE

CAMPOBASSO

«Il candidato sindaco di coalizione non deve per forza essere un politico. Deve essere un giusto candidato che metta tutti d’accordo e faccia sintesi». Sono queste le parole dell’onorevole Annaelsa Tartaglione (FI). Una chiara risposta a Francesco Pilone che con il suo gruppo Democrazia Popolare aveva detto no a candidature di personaggi che non provengano dalla politica. La dichiarazione della Tartaglione è chiara, anche se l’esponente di Forza Italia non chiude le porte a nessuno. «Siamo aperti a chi vuole tornare e all’elettorato di centro. Non abbiamo un personaggio di punta al momento. L’intento è di essere uniti». «Le elezioni comunali – commenta l’onorevole – sono legate al territorio. Se qualcuno si vuole candidare, si apre il confronto con i partiti. Mai come questa volta daremo la parola ai responsabili cittadini e ascolteremo il territorio. Non vi è nessuna imposizione dall’alto, – chiosa la Tartaglione. – Certo è che serve chiarezza. Occorre capire chi si siede ai tavoli e per conto di chi».