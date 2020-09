Elezioni spartiacque del Governo? Il punto sulla situazione con Greco (M5S)

Una disamina politica a 360 gradi su quello che potrebbe succedere all’indomani della votazione del Referendum e delle elezioni regionali e il parere sul futuro del MoVimento 5Stelle quella che ha fatto il consigliere regionale Andrea Greco. Un Greco chiaro su quelli che sono gli obiettivi del futuro del MoVimento che deve essere forza politica capace di puntare ad un reale rinnovamento. No a tutti quei partiti che “utilizzano” i pentastellati per il proprio rinnovamento e no anche agli accordi con partiti della “vecchia classe”.

