Elezioni sindaco Isernia, si prepara il Formichelli bis

Mentre il Centrodestra viaggia spedito verso una spaccatura inevitabile, tra Fratelli d’Italia e il resto della coalizione, rispecchiando alla lettera il quadro regionale, che vede Iorio e Toma contrapposti, il Centrosinistra si avvia a replicare l’identica strategia del 2016, quando fu mandata al “sacrificio” Rita Paola Formichelli, già sapendo che avrebbe avuto scarsissime possibilità di arrivare al ballottaggio che, com’è noto, vide duellare tra loro sempre due Centrodestra, quello di maggioranza di d’Apollonio e quello di minoranza di Melogli. Oggi punto e da capo, stessa situazione, il Centrosinistra sembra aver trovato un nuovo “Papa straniero”, un ingegnere nucleare che opera fuori regione, Piero Castrataro, politicamente conosciuto a Isernia solo per una sua breve collaborazione da assessore esterno nella prima giunta De Vivo. Il Pd, facendo come Ponzio Pilato, si è tirato fuori dalla mischia, lavandosene le mani e lasciando al tavolo del Centrosinistra allargato la scelta del candidato, tra Castrataro e l’avvocato Oreste Scurti. Una sorpresa per tutti, soprattutto alla luce di quanto accaduto negli ultimi tempi, con il Pd e Scurti sempre insieme, sempre uniti, nella lotta contro le Strisce blu, in difesa dell’ospedale e nella battaglia per le scuole sicure. Oggi un Pd dalla memoria corta sembra abbandonare al suo destino Scurti, giudicato da tutti elettoralmente molto competitivo, oltre che recordman di preferenze alle ultime regionali, con mille voti per lui, solo ad Isernia città. Una scelta che sarebbe politicamente incomprensibile, tanto che lo stesso Raimondo Fabrizio, candidato del Centrodestra, si è lasciato sfuggire un’affermazione molto significativa: “Con Castrataro andrei di lusso, con Scurti sarebbe stata veramente dura”.

Così, nonostante tutte le previsioni, come nel 2016, un Pd isernino che conferma una singolare vocazione autolesionista sta scaricando quello che veniva dato da tutti come il candidato più competitivo, riconoscibile e presente sul territorio, in tutte le battaglie in difesa di Isernia. Starebbe prevalendo la logica del “Papa straniero”, favorendo così la scelta di un ingegnere nucleare, senz’altro un professionista rispettabile, ma che vive e lavora lontano da Isernia e che nessuno ha mai visto nelle manifestazioni organizzate a Isernia dal Pd negli ultimi cinque anni. Ma il Partito Democratico è così: ama le imprese impossibili, lasciando però campo libero ai due Centrodestra, che già lucidano le lame per quello che si preannuncia come il duello al ballottaggio più pronosticato: Raimondo Fabrizio v/s Cosmo Tedeschi. Donato Toma contro Michele Iorio. (Redis)