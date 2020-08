Elezioni sindaco Agnone, corsa a quattro per la “poltrona”

Ci siamo, mancano pochissimi giorni alla presentazione delle liste e dei candidati sindaci al comune più importante dell’Altomolise, Agnone, la cosiddetta “Atene del Sannio”.

Quattro i nomi più “caldi” che si contendono la candidatura vincente. Cominciamo col dire che ad Agnone non ci sarà nessun accordo tra Cinque Stelle e Dem. Per questi ultimi, corre Daniele Saia, candidato sindaco del Pd, con tutta l’intenzione di riportare la sinistra alla guida di Agnone dopo la parentesi del Centrodestra. I Grillini, che fanno capo ad Andrea Greco, starebbero lavorando ad un’aggregazione civica alternativa, con due possibili candidati sindaci, l’avvocato Vincenzo Scarano o il giornalista Giuseppe Di Pietro. Per il centrodestra, finora il nome più “caldo” sarebbe quello di Agostino Iannelli, ufficiale di comando dei vigili urbani di Isernia, che le voci dicono sponsorizzato anche da Rocco Sabelli, oltre che dall’ex sindaco Lorenzo Marcovecchio.

Un altro ex sindaco, Mino De Vita, è ancora alla finestra, ma alla fine, con i suoi voti, potrebbe essere proprio lui a decidere chi vince.

