Elezioni, si scaldano i motori. Terzo polo ‘in conclave’ a Roma

Intanto Valente (Azione) e D’Ambrosio (Italia Viva) stanno già lavorando ad una lista unica per le Regionali con “volti nuovi credibili”

Il segretario di Azione Luigi Valente ed il coordinatore regionale di Italia Viva Donato D’Ambrosio hanno incontrato a Roma i vertici nazionali dei due partiti politici oggi uniti in Federazione e che presto costituiranno un partito unico dei liberali, dei popolari e del centro riformista.

All’incontro con D’Ambrosio e Valente erano presenti Carlo Calenda, Ettore Rosato e Mario Raffaelli; si è discusso anche della linea politica da tenere in vista delle prossime elezioni regionali in Molise.

“Continueremo ad incontrare formazioni e civiche per provare a costruire un’alleanza ampia ma coesa per il Molise. Serve competenza, esperienza e discontinuità “ ha dichiarato Donato D’Ambrosio, mentre per il sindaco di Vinchiaturo Valente “è necessario dialogare con tutti ma fare presto; bisogna offrire ai molisani una coalizione di donne e uomini credibili che possano veicolare speranza ed entusiasmo” .

Carlo Calenda ed Ettore Rosato, impegnati nella campagna elettorale delle Regionali in Lazio e Lombardia, hanno assicurato il loro impegno diretto anche in vista delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia e Molise per fare in modo che Azione e Italia Viva possano radicarsi sui territori con rappresentanze nelle istituzioni locali che sappiano operare con serietà ed impegno per far accadere le cose.

Intanto sia Azione che Italia Viva hanno iniziato il tesseramento 2023 e la tessera sarà valida anche come iscrizione al nuovo partito politico che nascerà entro l’anno.