Elezioni, Salvini primo big del Centrodestra domenica a Isernia

Parte col “turbo” la campagna elettorale a Isernia. A dar manforte a Gabry Melogli arriva il leader della Lega. Matteo Sslvini sarà a Isernia domenica mattina, alle 12, in piazza Celestino V, dove sarà accolto dal candidato sindaco del Centrodestra, Gabry Melogli. Salvini terrà un comizio, ma si intratterrà anche con i cittadini per spiegare i motivi del referendum sulla giustizia. Per questo ci sarà anche un gazebo per la raccolta delle firme.