Elezioni Rsu 3G Campobasso, bene la Uilcom

I giorni 28 e 29 marzo scorso si sono svolte nello stabilimento 3g di Campobasso le elezioni RSU indette dalle organizzazioni sindacali confederali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL COMUNICAZIONI.

In linea con quanto avvenuto nelle ultime 4 elezioni RSU ancora una volta è stata la lista della UILCOM UIL a raccogliere la maggioranza dei consensi. Molto soddisfatti i due eletti Gianni Andreola ed Antonella Gallo che vedono riconosciuto il loro impegno a difesa dei diritti di tutti i lavoratori.

Un lungo impegno che ormai da ben 12 anni tutti i lavoratori hanno riconosciuto alla UILCOM e i suoi rappresentanti; essere il sindacato maggiormente votato dai lavoratori oltre ad essere motivo di soddisfazione, rappresenta anche lo stimolo per un ulteriore impegno da parte degli eletti chiamati a trattative sempre più impegnative con la controparte datoriale.

Hanno votato su 283 aventi diritto 201 dipendenti, è da evidenziare che molti lavoratori hanno optato per il lavoro da casa, potrebbe essere anche questo ad aver indotto molti di loro a non raggiungere la Sede per esprimere il loro voto.

Di seguito i voti di lista con le preferenze per i singoli candidati :

Lista n.1 UILCOM UIL

Andreola Gianni Gallo Antonella Piccoli Italina

Lista n.2 UGL Telecomunicazioni

Passarella Daniele Menotti Rossella De Lisio Arcangela

Lista n.3 SLC – CGIL

Maurizio Roberta Tosto Antonella

Voti di lista 112

Voti n. 72 Voti n. 37 Voti n. 3

Voti di lista n. 9

Voti n. 5 Voti n. 3

Voti n. 0

Voti di lista n. 21

Voti n. 7 Voti n. 14

Lista n. 4 FISTEL CISL

Voti di lista n. 57

Battista Gabriella De Santis Luana

Voti n. 44 Voti n. 12