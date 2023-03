Elezioni regionali, passo indietro di Patriciello: “Non parteciperò più ai tavoli del Centrodestra”

Elezioni regionali, l’aria che si respira è diventata sempre più “pesante” in una coalizione, come quella del Centrodestra, dove tutti aspirano a fare il candidato presidente e dove tutti, per emergere, parlano male degli altri.

Insomma un clima pesante, che ha convinto l’eurodeputato Aldo Patriciello a fare un passo indietro, decidendo di non partecipare più ai tavoli del Centrodestra, a partire già dal prossimo, convocato per lunedì a Isernia. Motivo della decisione, la ridda dei commenti e delle chiacchiere che stanno intorbidendo l’atmosfera politica della coalizione. Questo il messaggio di Patriciello ai coordinatori regionali del Centrodestra:

“Cari amici, alla luce delle tante chiacchiere che girano, preferisco non partecipare più alle riunioni di tavoli politici locali. Tenetemi totalmente fuori da qualsiasi decisione per la scelta del candidato alla presidenza. Vi auguro un buon lavoro, affinché facciate prevalere le ragioni per poter tentare di vincere elezioni. Registro un impazzimento totale, dove regna solo ed esclusivamente un egoismo esasperato da parte di molti, senza rendersi conto del sentimento dei molisani nei confronti del governo regionale”.