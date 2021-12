Elezioni provinciali nel vivo: amministratori al voto a Campobasso (VIDEO)

Seggi elettorali aperti questa mattina, sabato 18 dicembre, per le elezioni riguardanti il rinnovo del Consiglio Provinciale di Campobasso.

Due i seggi allestiti: il Seggio Elettorale numero 1 nella Sala della Costituzione (ingresso in via Milano); il Seggio Elettorale numero 2 nella Sala antistante la Sala della Giunta Provinciale (primo piano ingresso via Roma, 47).

Nella Sezione Elettorale numero 1 voteranno gli elettori appartenenti ai Comuni da Acquaviva Collecroce a Montecilfone; nella Sezione Elettorale numero 2 al voto gli elettori appartenenti ai Comuni da Montefalcone nel Sannio a Vinchiaturo.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno domenica 19 dicembre 2021 a partire dalle ore 8,00, sempre nella sede della Provincia di Campobasso.

Due le liste per un totale di venti candidati.

Insieme in Provincia: Orazio Civetta, Fernanda De Guglielmo, Angelo Del Gesso, Gianni Di Iorio, Domenico Esposito, Alessandro Pascale, Maria Pietracupa, Vincenzo Sabella, Simona Valente, Graziella Vizzarri.

Uniti per la Provincia: Evelina D’Alessandro, Gigino D’Angelo, Daniela De Caro, Chiara Di Ielsi, Carmelina Genovese, Antonio Bartolomeo Petrarca, Pellegrino Nino Ponte, Oscar Daniele Scurti, Nicola Simonetti, Antonio Vinciguerra.