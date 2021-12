Elezioni provinciali nel vivo: amministratori al voto a Campobasso (VIDEO)

AGGIORNAMENTO. Alle ore 12 l’affluenza è stata del 31%: hanno esercitato il diritto di voto 305 elettori su 984 aventi diritto

Seggi elettorali aperti questa mattina, sabato 18 dicembre, per le elezioni riguardanti il rinnovo del Consiglio Provinciale di Campobasso.

Due i seggi allestiti: il Seggio Elettorale numero 1 nella Sala della Costituzione (ingresso in via Milano); il Seggio Elettorale numero 2 nella Sala antistante la Sala della Giunta Provinciale (primo piano ingresso via Roma, 47).

Nella Sezione Elettorale numero 1 voteranno gli elettori appartenenti ai Comuni da Acquaviva Collecroce a Montecilfone; nella Sezione Elettorale numero 2 al voto gli elettori appartenenti ai Comuni da Montefalcone nel Sannio a Vinchiaturo.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno domenica 19 dicembre 2021 a partire dalle ore 8,00, sempre nella sede della Provincia di Campobasso.

Due le liste per un totale di venti candidati.

Insieme in Provincia: Orazio Civetta, Fernanda De Guglielmo, Angelo Del Gesso, Gianni Di Iorio, Domenico Esposito, Alessandro Pascale, Maria Pietracupa, Vincenzo Sabella, Simona Valente, Graziella Vizzarri.

Uniti per la Provincia: Evelina D’Alessandro, Gigino D’Angelo, Daniela De Caro, Chiara Di Ielsi, Carmelina Genovese, Antonio Bartolomeo Petrarca, Pellegrino Nino Ponte, Oscar Daniele Scurti, Nicola Simonetti, Antonio Vinciguerra.