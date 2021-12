Elezioni provinciali di Isernia, sarà discusso martedì il ricorso al Consiglio di Stato

È stato presentato al Consiglio di Stato, come preannunciato dal presidente Alfredo Ricci e dai candidati della lista respinta, il ricorso in appello dagli avvocati Giacomo Papa e Stefano Scarano, contro la Provincia di Isernia e il suo Ufficio elettorale.

L’udienza si terrà martedì 14 dicembre alle ore 12. Lo scopo è quello di ottenere l’annullamento e l’integrale riforma della sentenza con cui il Tar Molise ha respinto il ricorso proposto dai candidati del Centrodestra appellanti. Nella memoria viene anche chiesto di differire il giorno delle elezioni, per permettere lo svolgimento regolare di un minimo di campagna elettorale.

Al centro della difensiva, si legge nel ricorso in appello, il fatto che, come risulterebbe anche dalla ricevuta di presentazione rilasciata dalla Segretaria dell’ufficio elettorale di via Berta, alle ore 11,57, le operazioni erano già iniziate, mediante la consegna del simbolo della lista, in triplice copia e nel formato richiesto. L’operazione di consegna sarebbe stata resa, però, resa laboriosa per cause non imputabili al presentatore della lista, il quale comunque rimaneva continuativamente nel medesimo posto in cui era al momento della consegna del contrassegno alle ore 11,57, e si concludeva alle ore 12,04 del medesimo giorno, come attestato dalla ricevuta rilasciata”.