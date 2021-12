Elezioni provinciali, Di Iorio: “Si vince quando si fa squadra”

Ha voluto ringraziare tutti gli amministratori comunali che l’hanno supportato il sindaco di Tufara, Gianni Di Iorio. Sotto la lente le elezioni provinciali che si sono concluse nella giornata di ieri.

Con un lungo post su Facebook, quindi, ha ringraziato pubblicamente tutti gli amministratori comunali che l’hanno supportato in questa tornata elettorale e soprattutto l’Assessore Regionale Quintino Pallante e la struttura provinciale di Fratelli D’Italia per il sostegno ricevuto. “Si vince – scive Di Iorio- quando si fa squadra e la struttura provinciale di Campobasso è unita e compatta come non mai”.

Il dato maggiormente in risalto è quello di essere l’unico consigliere neo eletto nella coalizione di Centrodestra mentre gli altri sono stati riconfermati.

“La coalizione stessa continua – Di Iorio – ha conseguito un eccellente risultato riportando una vittoria che molti giornali non hanno voluto evidenziare, scrivendo di un risultato in parità, quando invece è vero il contrario e cioè che il centrodestra ha vinto e che insieme al presidente provinciale ha mantenuto la maggioranza anche in seno al consiglio”.

“Adesso – conclude – è il tempo di mettersi subito sotto a lavorare per il territorio. Ci aspettano grosse sfide in questi due anni e dobbiamo essere pronti a cogliere tutte le opportunità disponibili”.