Elezioni provinciali a Campobasso: finisce in parità, ma la maggioranza è del Centrodestra

Resta al Centrodestra la Provincia di Campobasso. Anche se in termini numerici, il Centrosinistra ha preso più voti, alla fine finisce con cinque seggi a testa ad ognuna delle due coalizioni. Quindi il Centrodestra, che ha già Roberti come presidente, continuerà ad avere la maggioranza a Palazzo Magno con sei a cinque.

Uniti per la Provincia ha ottenuto un totale di 30mila 795 voti, contro i 28mila 357 della lista Insieme per la Provincia.

La prima degli eletti della lista del Centrodestra è Simona Valente – con 7253 voti ; alle spalle della sindaca di Campochiaro, Orazio Civetta sindaco di Ripabottoni con 5492 preferenze. Poi il sindaco di Tufara Gianni di Iorio con 5251, Vincenzo Sabella, consigliere comunale di Termoli con 5230 e infine il quinto consigliere eletto Alessandro Pascale consigliere a palazzo San Giorgio con 5131.

Nella lista del centrosinistra il più votato è il consigliere comunale di Termoli Oscar Daniele Scurti con 8842 preferenze; alle sue spalle Evelina D’Alessandro, consigliera al comune di Campobasso con 6210 preferenze, poi Antonio Bartolomeo Petrarca, consigliere comunale di Bojano con 6014 voti, Carmelina Genovese sindaco di Gambatesa 5160 e Daniela Decaro consigliera comunale di Termoli, 4529.