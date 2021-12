Elezioni Provincia: “Risultato lusinghiero per Pd e centro sinistra termolese”

“Risultato lusinghiero per il Pd e il centro sinistra termolese -ha commentato Maricetta Chimisso- Il Circolo PD di Termoli esprime soddisfazione per il risultato delle elezioni provinciali. Nel futuro consiglio della provincia di Campobasso siederanno infatti due consiglieri della “minoranza” consiliare termolese. Uno solo dei seggi è andato alla attuale maggioranza, segno che gli equilibri politici cittadini si stanno ridefinendo a favore del centro sinistra. In un’altra sede approfondiremo le evidenti ragioni del calo di consensi della maggioranza di centro destra.

Oggi sottolineiamo il valore aggiunto che anche a livello locale costituisce il nuovo asset rappresentato dalla convergenza politica tra il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle.

Al consigliere e segretario di Federazione Oscar Scurti i complimenti del suo circolo per il record di voti”.