Elezioni Provincia di Isernia, sorprese e conferme dal voto

Voto con non poche sorprese alla Provincia di Isernia. Restano fuori nomi “pesanti” sia a destra, come Pietro Paolo Di Perna, che a sinistra, Sara Ferri di Sel.

Sui 593 aventi diritto al voto, tra sindaci e consiglieri dei 51 comuni della provincia pentra (Chiauci è commissariato), si sono recati al seggio di via Berta in 509, con un’affluenza definitiva pari a più dell’85 per cento, la più alta di sempre con la nuova legge Delrio sul voto di secondo grado.

Per il centrodestra, che vince sei a quattro, questa la graduatoria degli eletti: Manolo Sacco (Pescolanciano), Nicola Di Biase (Frosolone), Angelo Monaco (Longano), Raimondo Fabrizio (Isernia), Vincenzo Scarano (Agnone) e Antonella Cernera (Venafro).

Per il centrosinistra Franco Marcovecchio (Agnone), Cristofaro Carrino (Frosolone), Claudio Falcione e Angela Perpetua (Isernia).

