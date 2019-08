Elezioni Presidente della Provincia, il gruppo Nuovo Sogno Agnonese ha sostenuto Alfredo Ricci

REDAZIONE

Il gruppo Consigliare “Nuovo Sogno Agnonese” si congratula con il Sindaco di Venafro Alfredo Ricci per l’elezione a Presidente della Provincia e gli augura buon lavoro nella certezza che saprà dare le giuste risposte alle esigenze dell’intero territorio della Provincia Pentra.

Come Gruppo politico abbiamo incontrato il nuovo presidente della provincia Alfredo Ricci diverse volte ad Agnone durante la campagna elettorale. Ci siamo confrontati sui temi caldi che riguardano il nostro territorio che ancora non trovano risposte, in primis la riapertura del Ponte Sente, la realizzazione delle nuove Cucine dell’istituto Alberghiero e la manutenzione del Viadotto sul Verrino.

Naturalmente abbiamo parlato anche dell’Ospedale San Francesco Caracciolo e della necessita di un potenziamento dei servizi sanitari indispensabili per la sopravvivenza di un’area periferica come l’Alto Molise.

Il nuovo presidente della provincia Alfredo Ricci durante gli incontri ha dimostrato di conoscere le questioni aperte e si è impegnato ad inserire tra le priorità della sua azione amministrativa proprio le problematiche relative ad Agnone e l’alto Molise, nella speranza di poter riaccendere un lumicino per il futuro delle nostre aree.

Resteremo comunque vigili attivando ogni forma di azione politica, amministrativa e di protesta, purché finalmente si passi dalle parole ai fatti.