Elezioni, presentati i candidati Socialisti

Presentati a Campobasso i candidati Socialisti alle elezioni comunali nel capoluogo di regione e a Termoli nella sede del partito in via Cavour. Presente all’evento anche la candidata alle Europee nella lista di + Europa per la circoscrizione Sud, Simona Russo: «Un’altra Italia c’è e soprattutto c’è bisogno di più Europa in queste elezioni che sono molto importanti anche a livello locale». Marcello Miniscalco, segretario regionale del Psi, ha espresso solidarietà all’editoria per il momento di crisi che sta vivendo: «Serve una nuova legge per il settore. La politica si attivi per reperire e utilizzare i fondi europei».