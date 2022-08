Elezioni Politiche, Gianfagna: “Lotito in Molise con una sola urgenza: il calcio”

La candidata al Senato nel collegio uninominale del Molise per la coalizione di centrosinistra dice la sua dopo le dichiarazioni rilasciate da Claudio Lotito alla stampa, a margine dell’evento elettorale che si è svolto a Campobasso

«Priorità delle priorità: il calcio. Claudio Lotito è arrivato in Molise e la nostra regione ha già un futuro diverso, tutte le emergenze del nostro territorio hanno già una soluzione. Siamo in una botte di ferro.

Il candidato al Senato per la coalizione di centrodestra a più riprese ribadisce alla stampa molisana, e, tramite i cronisti, a tutti i cittadini di volersi tenere lontano da ogni facile strumentalizzazione, eppure le parole “calcio”, “Campobasso”, “coinvolgimento diretto non escluso” diventano i concetti che più infervorano il patron biancoceleste, stamani in città per presentare la sua candidatura e dunque il suo impegno programmatico di parlamentare della nostra regione: il Campobasso calcio. E per carità, nessuna strumentalizzazione: Claudio Lotito con evidente fibra politica parla addirittura di “risarcimento per la retrocessione nel ’87 dovuta alla Lazio, che oggi – testuale – al Campobasso deve ridare qualcosa” (cosa e come, non si sa). Andiamo oltre il ridicolo.

Vorrei ricordare al mio avversario politico, che mi accusa di farmi pubblicità utilizzando il suo nome, che il Molise è una regione, un territorio con tante ferite aperte. Vengo dal mondo della scuola e dello sport, non ho bisogno di lezioni sull’importanza di tutte le discipline sportive, a cominciare dal mondo del calcio e dalle delusioni subite e sofferte dai tifosi, ma vedere che questo è il solo terreno sfruttato per banali ammiccamenti mi sconforta e mi offende prima di tutto come cittadina. Per fortuna, i molisani sanno leggere oltre e interpretare a dovere».

Così Rossella Gianfagna, candidata al Senato nel collegio uninominale del Molise per la coalizione di centrosinistra, sulle dichiarazioni rilasciate da Claudio Lotito alla stampa, a margine dell’evento elettorale che si è svolto questa mattina a Campobasso.