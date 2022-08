Elezioni Politiche, Elisabetta Trenta candidata con NDC

L’ex Ministro della Difesa, coniugata a Campobasso, sceglie il partito di Mastella. Il Segretario regionale NDC, Alessandro Amoroso: “Donna di spessore, vicina al Molise”

“Circondarsi di persone competenti, serie e motivate è sempre stato l’obiettivo del nostro partito, dunque siamo felici dei risultati raggiunti, in termini di adesioni, e particolarmente orgogliosi di avere fra i nostri candidati l’ex Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta” – questo il commento del Segretario regionale NDC, Alessandro Amoroso, a margine della consegna delle liste elettorali.

Iscritta ai collegi elettorali di Velletri – sua città di nascita – Taranto, Bari, Agrigento e al Settimo Municipio di Roma, Elisabetta Trenta è personalità ben nota anche ai molisani, essendo coniugata a Campobasso. Un legame che, seppur di natura famigliare, non può passare inosservato in un momento così delicato per il futuro del nostro Paese, dunque anche della nostra regione.

Persona di spessore, professionista stimata, l’ex Ministro della Difesa ha scelto il partito di Mastella per la sua corsa al Parlamento, motivata da una convergenza d’intenti che trova espressione nei programmi stilati da NDC.

“L’On. Mastella – ha aggiunto Alessandro Amoroso – ha confermato la sua eccezionalità di uomo politico, portando avanti con convinzione e determinazione, ma anche con lungimiranza, le sue proposte e le sue posizioni, presentando liste in tutte le regioni d’Italia, sia alla Camera che al Senato”.

“Siamo orgogliosi delle nostre liste e dei nomi individuati per il Molise – ha concluso il Segretario regionale del partito – dunque affronteremo questa campagna elettorale con la serietà e l’onestà che gli elettori meritano. La figura di Elisabetta Trenta è per noi motivo di vanto, non soltanto per la sua indiscutibile professionalità, ma anche per il legame famigliare che ha con questa terra, che ama e rispetta allo stesso modo di noi molisani”.