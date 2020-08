Elezioni, le indiscrezioni in tre piccoli comuni molisani

Tanto lavorìo in questi giorni, nonostante il ferragosto ed il riposo di tanti, per approntare le liste di candidati in vista delle elezioni comunali del 21 settembre prossimo. In effetti c’è tempo sino al prossimo 22 agosto (termine ultimo alle h 12,00 della stessa giornata) per presentare liste e candidature per cui il tempo stringe e bisogna concludere. A che punto stanno le operazioni, le intese, i colloqui per stabilire e concordare candidature e quant’altro a Conca Casale, Sesto Campano e Pozzilli, Comuni dell’estremo Molise dell’ovest le cui popolazioni saranno chiamate al voto sul finire del mese prossimo, il 21 appunto? Tanto è stato fatto, molto è ancora in corso e tant’altro resterebbe da definire – stando ai bene informati dei luoghi citati – per arrivare finalmente a liste e candidature di sindaci e consiglieri. Ed allora atteniamoci a quanto al momento sembrerebbe sicuro e certo in fatto di candidature a Pozzilli, Conca Casale e Sesto Campano, seppure non ancora ufficiale e quindi definitivo. Questi i tre candidati sindaci nei predetti Comuni che dovrebbero essere con buona certezza della contesa: Franco Prete a Conca Casale, novità assoluta per il piccolo centro collinare a confine col Lazio, Stefania Passarelli a Pozzilli, sindaco uscente che ”correrebbe” per il secondo mandato, ed Eustachio Macari a Sesto Campano, consigliere comunale di minoranza uscente. Altre candidature? Certamente possibili nei tre Comuni, se ne sta parlando ed anche tanto, ma di definitivo e certo ancora niente ! Ed allora appuntamento a giorni per le candidature definitive ed ufficiali ai Comuni di Conca Casale, Pozzilli e Sesto Campano, comunità in procinto di designare i nuovi vertici amministrativi coi quali affrontare il futuro.

Tonino Atella