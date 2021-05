Elezioni Isernia, primo incontro tra Volt e le forze del Centrosinistra

Elezioni di Isernia. Si è tenuto un tavolo conoscitivo, promosso da Volt, a cui hanno partecipato diverse forze politiche, movimenti e associazioni che condividono valori e prospettive comuni, in vista delle elezioni amministrative di Isernia che si terranno a ottobre. Negli spazi del piccolo teatro “Il Proscenio” si sono incontrati rappresentanti di: Isernia Futura, Italia in Comune, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Socialisti Italiani e altre forze politiche e civiche. Si è trattato di un incontro orientativo programmatico volto a gettare le possibili basi di un percorso comune, nel corso del quale ogni rappresentante ha focalizzato l’attenzione su una visione di città da tradurre in punti progettuali concreti. Al termine dell’evento è stato concordato il prossimo passo: un tavolo operativo ristretto per trovare una auspicabile sintesi programmatica.

