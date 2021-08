Elezioni Isernia, massima confusione: alla fine potrebbe decidere Roma

Tutto lo lascia prevedere, restando le divisioni e la spaccatura del Centrodestra (che poi sostanzialmente è la spaccatura della sola Fratelli d’Italia), che la scelta del candidato sindaco unitario possa essere avocata dal tavolo nazionale.

In sostanza se in Molise si continua a litigare, non ci sarebbe altra scelta che trasferire a Roma la “patata bollente” dell’indicazione di un candidato sindaco di unità. Magari Iorio e i suoi non saranno d’accordo, ma Roma è Roma e quindi al Molise non toccherebbe che obbedire.

Attualmente i rapporti tra Salvini e Berlusconi sembrano rinsaldati, un po’ più freddi quelli con Giorgia Meloni, ma la leader di Fratelli d’Italia difficilmente si metterà di traverso, anche per non essere costretta a scegliere tra Pallante e Di Sandro.

Il Centrodestra, comunque sia, avrà un suo candidato sindaco, con le sigle dei partiti. Chi lo sceglierà ancora non si sa.