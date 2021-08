Elezioni Isernia, Emilio Izzo con la sua lista a sostegno di Castrataro

“Lotta e rivendicazione per Isernia” questo il nome della lista che vedrà Emilio Izzo come capolista a sostegno di Piero Castrataro, candidato sindaco del Centrosinistra. L’annuncio su Facebook nel corso di una diretta, a distanza di 48 ore dal suo confronto in piazza a cui aveva partecipato il solo Castrataro. Probabilmente è stato questo il fattore discriminante che ha fatto decidere Izzo. “Io – ha sottolineato Izzo – non voglio fare il sindaco o l’assessore, voglio portare avanti le battaglie intraprese per il bene di Isernia”. Prima fra tutte quella sulla sanità. Bisogna fare in modo che l’ospedale Veneziale torni ad essere il fiore all’occhiello che era. Gli va restituito tutto ciò che in questi anni gli è stato tolto, a partire dal centro di Senologia”. “Un altro punto fermo – ha detto ancora – sarà il ‘no’ alla realizzazione del Lotto Zero. Fondamentale tornare a scommettere sull’Università per esempio con i corsi di Paleontologia, considerata l’importanza del sito paleolitico La Pineta al quale si lega anche il mio progetto della città della Preistoria”. Poi le tanto contestate soste blu. Per Izzo, il servizio va rivisto e affidato a cooperative che diano lavoro a giovani isernini”.