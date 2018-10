Elezioni, iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio: domande fino al 30 novembre

Il Comune di Campobasso invita i cittadini disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale a presentare domanda di iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore da inoltrare a Palazzo San Giorgio entro il prossimo 30 novembre. La domanda va redatta presso l’Ufficio elettorale o inviata tramite fax 0874405208 oppure via pec all’indirizzo comune campobasso.protocollo@pec.it. La domanda va corredata di fotocopia del documento di riconoscimento. Il modello è scaricabile dal sito del Comune di Campobasso. Per essere inclusi nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale bisogna essere elettori del comune, aver assolto gli obblighi scolastici, non essere dipendenti del Ministero dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni e Trasporti, non appartenere alle forze armate in servizio, né svolgere determinate funzioni presso l’Asrem. Non possono iscriversi all’Albo neanche il segretario comunale, i dipendenti del comune normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali e i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. I cittadini già iscritti all’albo non devono ripetere la domanda.