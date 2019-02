Elezioni in Sardegna, Tartaglione: «Centrodestra al più presto al governo del Paese»

All’indomani della vittoria del centrodestra alle elezioni Regionali di Sardegna, l’onorevole Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale per il Molise di Forza Italia, ha espresso il suo apprezzamento per la vittoria.

«La coalizione di centrodestra vince alla grande anche in Sardegna. Confermato il trend iniziato proprio in Molise con Donato Toma e proseguito poi con i successi in Friuli, Trentino Alto Adige Abruzzo e infine con il trionfo di Christian Solinas, a cui vanno le mie più sincere congratulazioni .

Il nostro è un modello vincente, costruito intorno a candidati autorevoli e attraverso il rinnovo della classe dirigente e un’offerta politica credibile, vicina alle esigenze dei cittadini. Positivo il dato anche per Forza Italia, che in queste ore ha incassato pure una significativa vittoria alle primarie di Bari e Foggia, organizzate in vista delle amministrative di primavera. Noi di FI siamo contrari a tale strumento, perché rischia a volte di essere manipolato e crediamo vada adottato solo in casi limite, ma comunque orgogliosi del risultato pugliese perché – insieme a quello sardo – conferma che tutti i partiti e movimenti del centrodestra ricoprono oggi un ruolo assolutamente importante, soprattutto al Centro e al Sud. Fondamentale, manco a dirlo, l’impegno messo in campo dal nostro Silvio Berlusconi, che con la carica, la passione e il carisma di sempre si è speso molto in questi giorni di campagna elettorale. Alla luce delle tante vittorie raccolte sul territorio e dell’evidente calo di consenso dei Cinque Stelle, ritengo sia ormai giunta a conclusione l’esperienza dell’esecutivo gialloverde. Dagli italiani arriva un messaggio forte e chiaro: il centrodestra deve presto tornare alla guida del Paese!».