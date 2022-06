Elezioni, in Molise l’affluenza più bassa d’Italia alle 19 sia per il Referendum, sia per le Comunali

Affluenza ore 19

Anche alle 19 il Molise risulta essere la regione con l’affluenza più basso d’Italia, dopo il Trentino Alto Adige, relativamente al dato del referendum: solo il 9,83% dei molisani aventi diritto al voto si è recato alle urne alle 19.

Anche per quanto riguarda l’affluenza per le comunali il Molise fa registrare il dato peggiore del Paese: solo il 38,38% degli aventi diritto aveva votato alle 19.

Affluenza ore 12

E’ del 4,14% degli aventi diritto che si sono recati alle urne l’affluenza che si è registrata alle 12 di oggi, 12 giugno, per quello che riguarda il Referendum mentre in Molise sono 18 i Comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale di cui 15 in provincia di Campobasso e 3 in provincia di Isernia.

Referendum, Molise affluenza più bassa d’Italia

Il Molise si conferma, in media, la regione con l’affluenza più bassa d’Italia pari al 4,14% in successione la Basilicata, il Trentino e la Valle d’Aosta. Si tratta, ovviamente, di una media. I paesi nei quali si sono votate anche le amministrative hanno fatto segnare delle affluenze più alte.

Per quanto riguarda i centri maggiori della regione, a Campobasso, Termoli e Isernia ha votato meno del 4% degli aventi diritto mentre in Italia, nella media, ha votato poco più del 6% degli aventi diritto con leggere variazioni tra un quesito e l’altro.

Amministrative, affluenza bassa nei Comuni chiamati al voto

Anche per le amministrative l’affluenza non si è rivelata altissima. A Petacciato, il Comune più grande tra quelli chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale, si è recato al voto il 19.8% degli aventi diritto. L’affluenza più bassa, invece, si è avuta a Duronia dove hanno votato il 7.93% degli aventi diritto.

Gli altri Comuni chiamati al voto sono: Busso, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Duronia, Guardialfiera, Jelsi, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Petacciato, San Felice del Molise, Torella del Sannio e Toro.

In provincia di Isernia l’affluenza più alta si è attestata a Sant’Elia con il 22.93% degli aventi diritto che si sono recati alle urne e la più bassa a Chiauci con l’8.45%.