Elezioni in estate, si infiamma il dibattito: “era proprio necessario?”. Esprimi la tua opinione

Era necessario andare a votare in piena estate, con una guerra in atto e le possibilità di una crisi conseguente da essa? E’ la domanda che si stanno facendo gli italiani che in questi giorni si trovano sotto l’ombrellone a guardare quello che accade nelle stanze della politica.

La caduta anticipata del Governo Draghi, infatti, ha lasciato non pochi strascichi non solo nelle forze politiche che sono chiamate a riorganizzarsi e ad effettuare una campagna elettorale in piena estate quando, si sa, l’attenzione degli elettori si abbassa drasticamente, ma anche negli stessi elettori molti dei quali ancora si interrogano sulla necessità di quanto accaduto.

C’è, chi, infatti, continua a sostenere che sarebbe stata la mossa migliore quella di portare il Governo Draghi alla fine naturale del mandato elettorale e solo dopo andare a nuove elezioni, anche per la concomitanza con la guerra in atto in Ucraina e le risorse del PNRR che rischiano di perdersi, oltre che per la ritrovata credibilità europea che l’Italia era riuscita a riottenere grazie a Draghi.

Ed è proprio per sondare il sentiment dei nostri elettori che abbiamo voluto realizzare questa manifestazione di opinione che, è bene ribadirlo, non ha alcun fine statistico elettorale ma vuole esclusivamente cercare di capire quello che pensano i lettori della situazione che si sta vivendo in Italia.