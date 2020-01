Elezioni in Comune: «Manca una scheda, il sindaco si dimetta»

MONTERODUNI. «Nuovo colpo di scena – si legge in una nota di “Il coraggio di cambiare” nella vicenda delle elezioni di Monteroduni. Il riconteggio delle schede, effettuato in Prefettura su disposizione del Consiglio di Stato, smentisce tutte le previsioni della vigilia e presenta un quadro completamente nuovo. In sintesi, alla Sezione 2 sono entrate 850 schede, e ne sono uscite 849. Un dato definitivo, che supera tutte le precedenti contestazioni e rivela una discrepanza inaspettata e insanabile. Se il sindaco vuole veramente il bene del suo paese, ne prenda atto e presenti le dimissioni, in modo da evitare le inevitabili lungaggini del Consiglio di Stato e tornare quanto prima alle urne, per eleggere un’amministrazione finalmente e completamente legittimata».