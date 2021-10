Elezioni, Federico: “Castrataro ha fatto la differenza, scelta giusta del Movimento di stare nel centrosinistra”

Il giorno dopo le elezioni, a mente fredda, si lascia spazio ai commenti e all’analisi del voto. Quella dell’onorevole Federico si potrebbe dividere in due parti. Un’analisi sulla scelta di Piero Castrataro e un’altra sul momento che sta vivendo il Movimento 5 Stelle.

“Le persone riescono ancora a fare la differenza e ad Isernia – ha scritto Federico – la differenza l’ha fatta Piero Castrataro.

I risultati delle elezioni di Isernia confermano che la scelta che abbiamo fatto come MoVimento 5 Stelle di correre in coalizione con il Partito Democratico ed altre forze civiche di area di centrosinistra è stata quella giusta.

Ora dobbiamo concentrarci tutti sul lavoro da fare in queste due settimane per riuscire nella stessa impresa realizzata a Campobasso nel 2019: ribaltare l’esito del primo turno, dando un nuovo corso anche alla città di Isernia.

Voglio ringraziare comunque uno ad uno i nostri candidati, con la consapevolezza che il loro impegno per la città di Isernia non si fermerà qui in ogni caso.

L’isolamento non premia più il MoVimento 5 Stelle in alcuna zona d’Italia, ma per riuscire ad essere incisivi e determinanti quando andiamo in coalizione bisogna superare ogni tipo di ambiguità.

Abbiamo un nuovo corso avviato con il presidente Giuseppe Conte, abbiamo una Carta dei Valori votata dai nostri iscritti che ci colloca chiaramente in un’area progressista e abbiamo un’esperienza istituzionale e di governo che insegna una cosa: alla lunga, promettere tutto e il contrario di tutto non paga perché non è sostenibile.

Quando si è intransigenti nella lotta contro la casta e poi si balbetta sui diritti civili c’è un problema.

Oggi tutte queste ambiguità devono essere superate perché non aiutano il MoVimento e non aiutano i cittadini ad avere riferimenti certi. Oggi bisogna dire con chiarezza da che parte si vuole stare.

In questi tre anni in Parlamento, con tre Governi diversissimi ed una pandemia mondiale di mezzo, ho capito il valore del confronto e della mediazione in politica, tenendo sempre ben saldi i valori di riferimento che mi hanno spinto quasi quindici anni fa ad impegnarmi prima nei meet up di Beppe Grillo e poi nel MoVimento 5 Stelle: l’onestà, lo studio, la serietà e la sobrietà. Difatti ad oggi continuo a rinunciare a buona parte del mio stipendio da parlamentare senza aver mai perso un solo mese.

Tuttavia dobbiamo soprattutto riprendere il dialogo con le persone, raccontare quello che facciamo ogni giorno, coltivare il contatto con i territori.

La nuova organizzazione del MoVimento sarà utile anche e soprattutto a questo. Perché solo con questo contatto continuo è possibile avvicinare e coinvolgere persone che portino avanti idee e progetti.

Lo ha detto ieri Beppe celebrando il compleanno del MoVimento 5 Stelle: “Dodici anni fa abbiamo fatto l’impossibile, ora dobbiamo fare il necessario”.