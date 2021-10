Elezioni, Facciolla: “Vincono i cittadini quando scelgono di dare fiducia”

“Sui risultati delle elezioni amministrative di ieri – ha scritto il segretario Pd e consigliere regionale Vittorino Facciolla – leggiamo oggi diversi commenti nei quali, a seconda del Partito di appartenenza, ci si attribuisce la vittoria o si declinano le responsabilità della sconfitta.

A mio avviso quello che ieri è emerso chiaramente è un ritorno della fiducia degli elettori nei partiti con una struttura solida (PD in primis) e il prevalere netto degli europeisti che hanno spazzato via populisti e sovranisti.

L’esito del voto nazionale e di quello locale molisano, in particolare ad Isernia con la grande quantità di voti dati a Castrataro e alla lista Volt (che vedeva al suo interno una prevalenza di giovani professionisti) ci dice che gli elettori sono tornati a scegliere le competenze, vogliono essere guidati da giovani che hanno capacità e visione.

Infine un dato che non può che farmi piacere, gli elettori ieri hanno dimostrato di avere fiducia in chi si batte da sempre per la realizzazione di processi democratici autentici come per esempio il Partito Democratico, che ieri ha davvero portato a casa un ottimo risultato e che da mesi è al lavoro per la realizzazione delle Agorà, piattaforme di ascolto dei cittadini per la realizzazione dei programmi civili e politici del futuro.

Ma non bisogna fermarsi, sono tanti i cittadini che ieri non hanno votato, hanno espresso il loro dissenso rinunciando al sacrosanto diritto al voto.

Questo significa che c’è ancora tanto da fare, che la fiducia va meritata e conquistata un passo alla volta.

Noi ci siamo, il Partito Democratico c’è e continuiamo a stare sui territori con le persone con dedizione e coraggio, per costruire ogni giorno un Molise migliore.”