Elezioni Consorzio di Bonifica Venafro, le dichiarazioni di Cotugno

“Con le elezioni al Consorzio di Bonifica di Venafro termina una lunga fase commissariale che aveva visto i consorziati privati della loro rappresentanza interna -si legge in una nota stampa dell’assessore Cotugno- La grande partecipazione al voto per tutta la giornata di domenica ha dato dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la volontà unanime era di avere una governance scelta dai suoi elettori e capace di ripartire dalle “secche” di questi ultimi anni con azioni incisive per gli imprenditori agricoli ed i proprietari terrieri.

Il vuoto di questi anni che ha lasciato i consorziati senza guida e senza risposte ai loro quotidiani problemi, andava decisamente colmato evitando così un lungo ed inutile commissariamento, prova ne è la partecipazione straordinaria degli elettori!

Dal voto risulta un vero e proprio plebiscito per la Lista n.2 “Acqua, Ambiente e territorio” che vedeva in campo amministratori pubblici e imprenditori agricoli di lungo corso che sono certo sapranno ridare la serenità e una guida sicura al Consorzio dopo questi anni di “vacatio”.

I miei personali auguri per l’importante risultato al sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, prima eletta, a Raffaele Cotugno, Carmine Falciglia, Luigi Paolone, Michele Rongione, Antonio Fargnoli, Guido Cimino e Adamo Di Nardo che entrano a far parte del nuovo Consiglio del Consorzio di Bonifica. Si tratta di persone stimate, oneste e capaci di poter gestire un Ente importante qual è il Consorzio, punto vitale dell’imprenditoria agricola di tutta l’area del venafrano, rispondendo innanzitutto alle reali esigenze del mondo produttivo agricolo dell’intera zona.

Sono certo che la nuova governance del Consorzio di Bonifica di Venafro saprà instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni regionali, con l’intento di lavorare insieme per migliorare le condizioni complessive di un’area dal forte valore economico e produttivo.