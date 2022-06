Elezioni Comunali, Valente: “Azione cresce perché è un antidoto al bipopulismo”

Il segretario regionale del partito di Calenda: “In vista delle Regionali 2023 è necessario offrire ai molisani proposte di alleanze credibili e coerenti evitando di fare accozzaglie di partiti finalizzate esclusivamente al tentativo di sommare voti“

“Le recenti Elezioni Amministrative dimostrano che gli elettori si sono stancati degli slogan e delle frasi ad effetto e cominciano ad apprezzare chi lavora seriamente proponendo idee e progetti credibili”. Lo ha scritto in una nota il segretario regionale di Azione, Luigi Valente. “I risultati di Palermo, Catanzaro, Parma, L’Aquila confermano l’indicazione delle elezioni comunali di Roma; esiste uno spazio che va dal 10 al 20% di cittadini che non ne possono più del ‘bipopulismo’.

Azione, come anche le Liste Civiche, rappresenta questo spazio di un reale riformismo progressista e cresce sempre più non solo nei sondaggi ma anche con i risultati elettorali e con il radicamento sul territorio. Anche in Molise le forze politiche ed in particolare il Partito Democratico, non possono ignorare questa continua crescita di Azione che si contrappone all’ennesima debacle dei partiti populisti come Lega e M5S, ormai in totale declino con risultati sempre più deludenti, frutto di un drastico ridimensionamento di consensi e di credibilità nella società. Il segnale di questa tornata elettorale Amministrativa è chiarissimo e traccia la strada giusta per il futuro politico anche della nostra regione.

In vista delle prossime Elezioni Regionali del 2023 è necessario costruire un progetto serio di lavoro, offrendo ai molisani proposte di alleanze credibili e coerenti evitando quindi di fare accozzaglie di partiti senza alcun obiettivo comune e senza alcun valore in comune, ma finalizzate esclusivamente al tentativo di sommare voti perché in tal caso – ha concluso Valente – la sconfitta sarebbe inesorabile; una sconfitta pesante specialmente per il Molise”.