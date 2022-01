Elezioni Capo dello Stato: consiglio regionale convocato per martedì 11 gennaio

Si è riunita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Il Presidente Micone ha dato notizia del ricevimento della nota del Presidente della Camera Roberto Fico in merito alla convocazione del Parlamento in seduta comune per il prossimo 24 gennaio, alle ore 15.00, per l’elezione, ai sensi dell’articolo 83 della Costituzione, del Presidente della Repubblica (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO). Con la stessa nota, quindi, si chiede al Consiglio regionale di far conoscere agli uffici parlamentari preposti i nominativi dei designati alla medesima elezione quali delegati della Regione Molise. Dopo aver ascoltato il parere dei vari Capigruppo, il Presidente Micone ha deciso di convocare il Consiglio regionale per il prossimo 11 gennaio. La Conferenza ha anche deciso di fissare una seduta ordinaria del Consiglio per il giorno 18 gennaio, mentre tutti hanno convenuto di sospendere le attività dell’Assise dal giorno 24 e fino all’elezione del Presidente della Repubblica, per consentire ai delegati regionali di partecipare alle operazioni di voto.