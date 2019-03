Elezioni Basilicata, Tartaglione: «L’onda azzurra vince sul dominio “rosso”»

«Dal 4 marzo 2018 ad oggi il centrodestra ha vinto tutti gli appuntamenti elettorali. Un’onda azzurra ha attraversato il Molise fino a giungere alla Basilicata, dove il generale Guido Bardi ha conquistato un successo significativo e addirittura storico, dopo un dominio ‘rosso’ che in regione durava da ben 25 anni». Questo il commento dell’onorevole e coordinatrice regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione sul risultato delle elezioni in Basilicata. «Non servono certo analisi complesse per comprendere oggi le scelte degli italiani, che ovunque premiano la nostra offerta politica e auspicano – anche alla luce degli attuali disastri – presto il ritorno del centrodestra alla guida del Paese. Chiudo con un passaggio su Forza Italia – conclude – che il voto lucano conferma essere viva e vegeta e insostituibile punto di riferimento per il popolo dei moderati, e con un ringraziamento speciale al nostro presidente Silvio Berlusconi, che con la sua ineguagliabile energia e passione ha saputo pure in questo caso guidarci alla vittoria».