Elezioni a Monteroduni. Concessa sospensiva, Russo per ora resta sindaco

Sospesa dal consiglio di Stato su ricorso dello studio Di Pardo, la sentenza del TAR che aveva annullato le elezioni di Monteroduni. Custode Russo resta sindaco fino a quando Roma deciderà in senso contrario. In un primo momento il Tar Molise aveva annullato le ultime elezioni comunali di Monteroduni avvenute lo scorso mese di maggio. Lo spoglio delle schede, non senza polemiche, si era concluso con una differenza in favore di Custode Russo (che era stato rieletto per il suo terzo mandato) di un solo voto: 696 a 695. Sin dal principio furono contestate le operazioni in quanto, così come specificato nel verbale, in una sezione non corrispondevano i numeri dei votanti con quello dei voti espressi. Il 19 dicembre prossimo nuova camera di consiglio per entrare nel merito.