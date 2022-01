Elezione Presidente della Repubblica, fumata nera alla Camera

Il Molise si è espresso con 9 rappresentanti, di cui 6 parlamentari e 3 delegati regionali. Solo Ortis e Testamento hanno indicato un nome: Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Consulta

di Antonio Di Monaco

La fumata nera, ampiamente prevista, alla fine si è materializzata al primo scrutinio per l’elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. La prima votazione del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati delle regioni nell’Aula di Montecitorio, si è conclusa con lo spoglio che viene effettuato personalmente dal presidente della Camera, Roberto Fico. Il numero delle schede bianche, 672 (il quorum della maggioranza dei 2/3 dei voti era fissato proprio a 672), come annunciato dai principali partiti di centrosinistra e centrodestra, ha superato il quorum minimo richiesto. Il Molise si è espresso con nove rappresentanti, di cui sei deputati e tre delegati del Consiglio regionale, ovvero il presidente della Regione, Donato Toma, il presidente dell’assise di via IV novembre, Salvatore Micone e, per la minoranza, il capogruppo del M5S, Andrea Greco.

“Oggi – ha commentato il deputato molisano del M5S, Antonio Federico – ho avuto l’onore di votare per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica. Grazie. Voglio dire grazie per avermi concesso questa possibilità. Ma il modo migliore di esprimere la mia gratitudine è quello di agire, oggi e come ho sempre fatto, con onore e con lealtà, nei confronti di tutti voi e nei confronti del Movimento”.

Più diretta la deputata di “L’alternativa c’è”, Rosalba Testamento che, insieme con il suo gruppo componente del Misto, ha “indicato il nome di Paolo Maddalena, magistrato, giurista e vice presidente Emerito della Corte Costituzionale. “Siamo convinti – ha sottolineato – che una personalità irreprensibile e prestigiosa come la sua possa ricreare tra gli italiani quei sentimenti di comunione, solidarietà e appartenenza che, negli ultimi due anni di pandemia, per varie ragioni, sono andati perduti”.

L’onorevole renziana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, in linea con le indicazioni del suo partito, ha auspicato che “il Parlamento si impegnerà ad individuare il profilo migliore per colui che sarà il custode e l’arbitro della democrazia. Il nome migliore sarà quello di una figura di alto profilo e ampiamente condiviso, in grado di portare avanti l’ottimo lavoro di Sergio Mattarella”.

La deputata di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, si è limitata ad esternare come il suo primo voto per l’elezione del Presidente della Repubblica sia stato “un vero onore, una grande emozione”.

Infine, il senatore di “L’alternativa c’è”, Fabrizio Ortis ha confermato che il suo nome è stato “quello di Paolo Maddalena, figura integerrima e garantista. Maddalena ha passato tutta la sua vita a difendere la Costituzione e la sovranità popolare. Credo davvero che possa essere un grande Presidente della Repubblica”. Nessun commento – ma non è una novità da inizio legislatura – dal senatore ex M5S e attualmente in forza al gruppo Misto, Luigi Di Marzio.