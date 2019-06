Elezione Ordine degli avvocati, vince la lista del presidente

Rinnovato il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Isernia. Si è affermata la lista del presidente uscente, Maurizio Carugno. Nella due giorni elettorale del 19 e 20 giugno sono stati eletti i seguenti consiglieri: Carugno Maurizio, Costagliola Chiara, Piermarino Attilio, Melogli Giorgio, Longobardi Alessandra e Moscardino Roberta, della lista vincitrice; Fuschino Mario, Martone Marcella e Nini Sara della lista sconfitta.

In sostanza è stato riconfermato il blocco uscente dei primi sei consiglieri nella foto in pagina. Dell’altra lista eletti solo in tre, ossia Fuschino, Nini e Martone. Ora nella prima seduta utile il consiglio eleggerà il Presidente, il tesoriere e il segretario. I rumors dicono che dovrebbe essere riconfermato il Presidente uscente Maurizio Carugno, a capo della lista che ha vinto facendo entrare i primi sei consiglieri eletti, ma per questo c’è da attendere la prima riunione del nuovo Consiglio.