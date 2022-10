Elezione del Consiglio regionale e del governatore, Fanelli presenta una proposta di legge

Viene aggiunta un’ulteriore incompatibilità per la carica di presidente e per quella di consigliere: quella del commissario straordinario alla Sanità, limitatamente ai sei mesi antecedenti la scadenza del quinquennio

Il consigliere Micaela Fanelli ha presentato una proposta di legge regionale – contraddistinta con il numero 202 concernente: “Modifica legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”.

L’iniziativa prevede una modifica all’articolo 17 legge regionale 20/2017 sull’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. In particolare viene aggiunta un’ulteriore incompatibilità per la carica di Presidente della Regione e per quella di Consigliere regionale: quella del commissario straordinario alla sanità, limitatamente ai sei mesi antecedenti la scadenza del quinquennio.

La modifica, spiega nella relazione illustrativa la presentatrice, è proposta al fine di evitare ogni potenziale produzione di atti inopportuni o illegittimi da parte del Commissario della sanità nel periodo finale della legislatura regionale.

La pdl passa all’esame delle Commissioni permanenti competenti per materia, per poi giungere alla valutazione conclusiva del Consiglio regionale.