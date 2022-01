Elezione Capo dello Stato, Toma e Micone rappresenteranno la maggioranza

I due presidenti, della Giunta e del Consiglio, e Andrea Greco per la minoranza, saranno i tre grandi elettori molisani

Si è tenuta nella serata di ieri, lunedì 10 gennaio, la riunione di maggioranza per l’indicazione dei grandi elettori chiamati a votare il nuovo presidente della Repubblica.

Così come previsto, saranno i due presidenti, quello della Giunta e quello del Consiglio, a rappresentare la maggioranza per la scelta del nuovo Capo dello Stato. E il governatore ha già fatto sapere che lui voterà per Silvio Berlusconi.

Alla riunione di maggioranza che si è tenuta ieri sera, hanno preso parte tutti i consiglieri di centrodestra, ad eccezione dell’assessore Cavaliere. Presente al vertice dopo mesi anche Aida Romagnuolo, che aveva lanciato la sua autocandidatura, e che nelle intenzioni di qualcuno avrebbe potuto blindare la maggioranza in questo fine legislatura. Scegliendo lei per Roma, si poteva tornare a contare sul suo voto stabile in Molise. Operazione fallita.

Dunque Donato Toma e Salvatore Micone per la maggioranza, e Andrea Greco per la minoranza, saranno i tre grandi elettori molisani che il 24 gennaio parteciperanno alla prima votazione per l’elezione del successore di Sergio Matterella.

I tre nomi saranno ufficializzati questa mattina dal consiglio regionale.