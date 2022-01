Elezione Capo dello Stato, quarta fumata nera: il centrodestra si è astenuto

Il precedente risale al 1992 durante il tortuoso percorso che portò Scalfaro al Colle: circa 400 grandi elettori della Dc rifiutarono la scheda. Ieri bianche scese a 261 e Mattarella salito a 166 voti

di Antonio Di Monaco

Fumata nera anche al quarto scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato. La somma di schede bianche, nulle, astensioni e voti a singoli candidati hanno reso impossibile il raggiungimento del quorum a quota 505. Gli astenuti sono stati 441, mentre le schede bianche sono scese a 261 con 981 presenti in tutto, di cui 540 votanti. L’attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è salito, invece, dai 125 voti di ieri a quota 166. Nino di Matteo, candidato da Alternativa c’è e dagli ex M5s al posto del giurista Maddalena, ha ottenuto 56 voti. Sono state 8 le preferenze per Luigi Manconi, 6 sono andate alla ministra Cartabia, 5 al premier Mario Draghi, 4 ad Amato, 3 a Casini e 2 a Belloni. Le nulle sono state 5, i voti dispersi 20.

Nonostante stiano ormai scomparendo i voti attribuiti anche in maniera provocatoria ad esponenti della cultura, dello spettacolo e dello sport, anche nel quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica non sono mancate preferenze di questo tipo. Una è andata al maestro Riccardo Muti, indicato da Vittorio Sgarbi come ha espressamente confessato. Un’altra a Spillo Altobelli, dopo che nei giorni scorsi erano usciti i nomi di Dino Zoff e Marco Tardelli, suoi compagni di squadra nella Nazionale di calcio campione del mondo del 1982. Un’ultima al giornalista Luigi Vicinanza, già direttore de ‘L’Espresso.

Il M5S, Pd e Leu hanno votato scheda bianca, lo stesso ha fatto Italia viva, mentre i grandi elettori del Centrodestra hanno optato per l’astensione di massa. Ma non è la prima volta che accade: il precedente risale al 1992, durante il tortuoso percorso che portò all’elezione al Quirinale di Oscar Luigi Scalfaro. In quell’occasione, a rifiutare la scheda furono circa quattrocento grandi elettori della Democrazia Cristiana.

Il centrodestra, tuttavia, si è detto disponibile “a votare un nome di alto valore istituzionale”, con la Lega che non voterà Pierferdinando Casini “proposto da sinistra” ed “eletto con il Pd”, come ha sottolineato Salvini. Il centrosinistra, riunito poco prima del voto, ha riconfermato la propria “immediata disponibilità a un confronto per la ricerca di un nome condiviso super partes”, si leggeva nella nota congiunta di Pd, M5S e Leu, mentre a Fdi non dispiacerebbero Sabino Cassese ed Elisabetta Belloni. “Nomi tirati lì senza una discussione politica. Ogni giorno se ne fa uno”, ha tagliato corto Renzi. “Belloni? Un profilo alto ma non giochiamo a bruciare nomi”, ha osservato Di Maio. Domani la quinta votazione, che sarà una sola, a partire dalle 11.