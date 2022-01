Elezione Capo dello Stato, il centrodestra fallisce la prova di forza su Casellati

La presidente del Senato si ferma a 382 voti, ben al di sotto dei numeri dei grandi elettori del centrodestra. Astenuti Pd, M5S e LeU. Il senatore molisano Ortis: “Draghi è il nome più irricevibile di tutti”

di Antonio Di Monaco

Ancora a vuoto la votazione per eleggere il 13esimo Presidente della Repubblica. Elisabetta Casellati non supera il quorum (pari a 505 voti) e si ferma a 382 preferenze, ben al di sotto dei numeri dei grandi elettori del centrodestra e comunque meno di 400, la soglia fissata dalla coalizione per riproporla nella seconda votazione del pomeriggio. La presidente del Senato, nonostante la richiesta del Pd di non presiedere lo scrutinio delle schede, è rimasta seduta al suo posto, accanto al presidente della Camera, Roberto Fico. Secondo i dem, infatti, la sua presenza è del tutto “inopportuna” dal momento che Matteo Salvini in mattinata ha lanciato ufficialmente per il centrodestra la sua candidatura al Quirinale.

Al centrosinistra e a Italia viva la scelta di Casellati non è piaciuta. “Il centrodestra continua a gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall’elezione del presidente della Repubblica”, hanno scritto in un comunicato congiunto Pd, M5S, Leu che hanno deciso di astenersi alla prima votazione – stessa cosa Iv, Sinistra italiana ed Europa Verde – disertando anche il vertice proposto dal leader leghista. Matteo Renzi a Radio Leopolda in mattinata ha ammesso: “Non escludo l’ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis, sarebbe il fallimento di chi voleva fare il king maker e non l’ha fatto”.

Intanto, il senatore molisano de “L’alternativa c’è”, Fabrizio Ortis, ha fatto sapere che “dopo questa votazione, valuterò ogni nome che possa fare uscire il Paese dallo stallo in cui si trova. Trovo squalificante l’egoismo di Draghi che pur di ottenere il Quirinale è disposto a danneggiare il Paese che gli è stato affidato. Il suo nome, per quanto mi riguarda – ha concluso Ortis – è il più irricevibile di tutti”.