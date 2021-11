Elettromagnetismo (2), il cammino della fisica

Continua il cammino affascinante della “Fisica” e “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitano, ed ancora per la settimana successiva, il prezioso e appassionato contributo della Prof.ssa Maria Pia Strocchi, che ringraziano di cuore

di Maria Pia Strocchi*

Ricordo che prima che fossero osservate le interazioni fra campi elettrici e campi magnetici si pensava che l’elettricità ed il magnetismo non interagissero fra loro , ma si situassero su fronti ben distinti, come le stesse leggi di Coulomb facevano intuire.

Per proseguire devo inserire qualche equazione perchè considero ciò inevitabile per una migliore comprensione del testo. Me ne scuso però già fin da ora.

Nello studio delle interazioni fra campo elettrico e campo magnetico ci si soffermò sull’ individuare se un campo magnetico statico esercitasse una forza su di una corrente stazionaria. Si trovò che sulla corrente che scorre in un campo magnetico B stazionario si esercitava una forza perpendicolare alla corrente ed al campo B. Questo fatto sperimentale faceva differire l’effetto che un campo magnetico stazionario produceva su di una particella carica in moto con velocità v da quanto avveniva fra cariche elettriche o fra magneti. In elettrostatica e in magnetostatica l’azione della forza si esercitava sempre lungo la congiungente le cariche o i magneti; qui invece l’azione di un campo B su di una corrente stazionaria o su di una particella carica in moto nel campo B si riscontrava essere perpendicolare al campo B ed alla direzione della corrente o alla velocità della particella. Tutto ciò è espresso dalla equazione rappresentante la Forza di Lorentz che riporto subito: F = q ( E + v x B). In questa equazione si nota che ho scritto come x il prodotto fra vettori seguendo la notazione anglosassone più semplice per la stampa. Vi si nota inoltre che , per chi ha familiarità con i prodotti vettoriali, la forza dovuta alla presenza del campo B è perpendicolare alla velocità v della particella ed al campo B.

L’ espressione della forza di Lorentz è importante perché permette una definizione dei campi E e B legata alla forza agente sulla carica q.

Importantissimo è poi il fatto che la descrizione dell’interazione fra elettricità e magnetismo nella teoria di Maxwell avviene tramite il concetto di campo, concetto che già era apparso allo scopo di eliminare la sconcertante azione a distanza che aveva imperato nella meccanica newtoniana. Nelle equazioni di Maxwell ciò che regna indiscusso è il concetto di campo (elettrico e magnetico) tanto che queste equazioni hanno contribuito in modo determinante a consegnare al concetto di campo una utilità che sfiora la realtà.

Nel 1820 ad opera di Oestred (Hans Christian Ørsted –(Rudkøbing, 14 agosto 1777 – Copenaghen, 9 marzo 1851) fu stabilita la connessione fra campo elettrico, che faceva percorrere una corrente in un conduttore, ed il campo magnetico generato da questa corrente. Era così avviato quel percorso che portò alla conclusione che i campi elettrico e magnetico non erano concettualmente separati, come appariva in elettrostatica ed in magnetostatica.

Ed ora eccoci finalmente alle equazioni di Maxwell dell’elettromagnetismo nel vuoto (James Clerk Maxwell (Edimburgo, 13 giugno 1831 – Cambridge, 5 novembre 1879). Queste equazioni descrivono le interazioni fra campi elettrici e campi magnetici: sono in definitiva le equazioni del campo elettromagnetico e sono bellissime anche nella loro forma. Scrivo queste equazioni solo nel vuoto, perché ciò è sufficiente per gli scopi che mi sono prefissa con questi miei scritti che devono servire principalmente a fornire una breve storia del perché in certi momenti del percorso scientifico di spiegazione dei fenomeni naturali si sia sentita la necessità di un’ evoluzione dei concetti che apparivano fino a quel momento del tutto stabilizzati in una teoria. In queste equazioni, estremamente sintetiche figurano grandezze fisiche ed operatori matematici sconosciuti forse a tanti (Fig. 1). La sistemazione nelle quattro leggi dell’elettromagnetismo di quanto si conosceva sui fenomeni elettrici e magnetici alla metà del XIX secolo ha costituito per merito di James Clerk Maxwell un’opera così importante da essere considerata alla pari di quanto fatto da Newton con la meccanica. Questa opera ha portato come conseguenza, quando i campi elettrici e magnetici siano variabili nel tempo, alla scoperta delle onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio dando l’avvio all’ era delle telecomunicazioni.

La spiegazione del significato di queste equazioni fornirà al lettore i motivi dell’importanza che esse hanno assunto nell’evoluzione del pensiero in fisica, vedremo con quali motivazioni.

A ciò voglio premettere due parole a proposito di quelli che in matematica vengono chiamati “operatori”, perché nello sviluppo dell’elettromagnetismo ne incontreremo di nuovi ed è bene quindi avere un’idea di quello di cui si parlerà. Fin dalle scuole elementari abbiamo avuto a che fare con degli operatori, naturalmente i più semplici e i più usati. Si tratta degli operatori somma, differenza, prodotto, quoziente che, inseriti come simboli (+, -, x, 🙂 fra due numeri, fanno passare da questi al risultato dell’operazione indicata simbolicamente. Procedendo con la matematica verso regioni più complesse incontriamo operatori dei più differenti tipi, ad esempio l’operatore derivata che si applica alle funzioni cioè a quelle espressioni matematiche che ci dicono, sempre con linguaggio simbolico che è la lingua della matematica, di quanto varia il valore di una grandezza f al variare infinitesimo della variabile dalla quale dipende il valore della funzione f. Tralasciando ora tutte le accortezze e le possibilità di eseguire l’operazione di derivazione, il suo simbolo è: d /da Se la funzione ha un valore dipendente da più variabili, allora si applica alla funzione f quella che si chiama “derivata parziale della funzione rispetto ad una sola delle variabili in gioco. Il simbolo appropriato ad una derivata parziale è ∂ /∂a dove a è una delle variabili dalle quali dipende il valore di f.

Ho considerato questa premessa necessaria perché nel prosieguo incontreremo operatori dei quali chi non è del mestiere non ha mai sospettato l’esistenza, quali la divergenza e il rotore . Importante era a mio avviso sapere che cosa significa in matematica la parola “operatore”. Procediamo ora con la descrizione delle equazioni di Maxwell una per una.

Nella prima equazione di Maxwell incontriamo un operatore: scalare, la “divergenza” del vettore E.

Senza entrare in troppi particolari matematici, dico che data una superficie chiusa situata in un campo elettrico e disegnate le linee del vettore E che l’attraversano, la divergenza del vettore campo elettrico nel vuoto ha il valore della densità volumetrica di carica libera contenuta nella superficie, divisa per Ɛo. Essa è nulla se all’interno della superficie non vi sono cariche elettriche, sorgenti del campo. Infatti tutte le linee di forza dovute a cariche esterne alla superficie considerata che entrassero nella superficie o prima o poi ne uscirebbero in assenza di cariche libere interne alla superficie considerata, costituenti pozzi o origini di linee di campo. Se invece la superficie contiene cariche elettriche la cui densità spaziale è ρ, la divergenza del vettore campo elettrico è ρ/ Ɛo, come ci assicura la matematica, cioè è diversa da zero. Infatti da ogni carica interna ad una superficie S usciranno le linee del campo da essa generato. Queste linee avranno nella carica un’origine o una fine a seconda del suo segno. Comunque le linee del campo E divergerebbero dalle cariche interne alla superficie o convergerebbero in esse ed andrebbero ad aggiungersi a quelle che solo attraversassero, in entrata e in uscita, la superficie S. Si avrebbe allora un valore diverso da zero per la divergenza del campo elettrico uscente dalla superficie considerata. Il matematico Gauss (Johann Friedrich Carl Gauss – Braunschweig, 30 aprile 1777– Gottinga, 23 febbraio 1855) dimostrò che la divergenza del campo elettrico E è proporzionale alla densità di carica interna alla superficie. Il teorema fu dimostrato per una sfera avente una carica q al suo centro e la dimostrazione si avvalse della forma della ,legge di Coulomb dell’elettrostatica e specialmente della dipendenza del campo elettrico E in un punto dall’inverso del quadrato della distanza del punto dalla carica generatrice del campo. La validità di questo teorema fu estesa poi ad una superficie qualunque che circondi la carica q. Quindi la prima equazione di Maxwell esprime il fatto che la forza fra cariche è inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza.

Se non si fosse nel vuoto, ma per quello che voglio dire basta questo caso particolare, ad E dovrei sostituire un vettore D chiamato “induzione dielettrica” che tiene conto della polarizzazione del dielettrico cioè di quanto avviene quando si sottoponga una sostanza non conduttrice all’azione di un campo elettrico. Nel prossimo articolo darò una risposta a ciò.

La seconda equazione di Maxwell ci dice che non può esistere una singola polarità magnetica. Se infatti divido in due parti un corpo magnetizzato, su ambedue le facce della divisione compare una distribuzione di polarità magnetica di intensità uguale a quella originaria, nord da una parte e sud dall’altra di modo che sulle due falde della frattura si hanno due superfici con la stessa magnetizzazione ma di segno opposto. (Fig. 2) La somma algebrica delle polarità di quella parte del corpo magnetizzato rimasto dentro ad ognuna delle due superfici è ancora nulla. Il discorso potrebbe anche essere portato avanti osservando che le linee del campo magnetico B sono linee chiuse, che quindi non hanno sorgenti o pozzi nei quali sorgere o annullarsi. Concludiamo quindi, per quello che ho detto prima a proposito della divergenza del vettore campo elettrico, che la divergenza del campo B attraverso una qualsiasi superficie dovrà essere sempre nulla in quanto mancando una sorgente isolata del campo magnetico le sue linee possono solo attraversare una qualunque superficie chiusa. In questa seconda equazione di Maxwell troviamo espressa l’impossibilità di avere una singola polarità magnetica isolata. Le linee del campo magnetico quindi entrano in una qualunque superficie e nello stesso numero ne escono rendendo quindi sempre nulla la divergenza del campo magnetico uscente da una qualunque superficie.

NOTA BIOGRAFICA

Maria Pia Strocchi, nata a Firenze il 20-01-1933, laureata in matematica e fisica, sposata e madre di tre figli, ha lavorato per 20 anni in laboratori di fisica di Licei Scientifici di Firenze per lezioni sperimentali di Fisica per poi passare all’insegnamento.