Elettrificazione ferroviaria, iniziati i lavori sulla tratta

Lo comunicano i vertici del gruppo “Salcef”, società che si occuperà di tutte le fasi dell’opera. Saranno elettrificati circa 75 km di linea e 10 stazioni, tra cui Campobasso e Isernia. «I vantaggi – spiega la divisione operativa Tecnologie dell’azienda – saranno abbattere i tempi di percorrenza e ottenere una maggiore sostenibilità ambientale. Nel progetto è infatti previsto l’utilizzo di treni non più a trazione diesel ma elettrica con vantaggi ambientali in termini di riduzione delle emissioni e una significativa diminuzione dei tempi di percorrenza».

«Stiamo rispettando i tempi annunciati, quanto insomma previsto dal cronoprogramma – ha detto l’assessore al ramo Vincenzo Niro – e intendiamo andare avanti su questa strada. Informeremo di continuo la comunità molisana sugli sviluppi e sui vari step del processo di realizzazione della tratta. L’attenzione – prosegue Niro – è sempre alta e ci sono continue verifiche e controlli in quanto si tratta di un’opera strategica per il Molise, di grande valore, perché permetterà un miglioramento significativo – ha concluso l’assessore regionale dei Popolari per l’Italia – del sistema collegamenti nella nostra regione».