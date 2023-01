Eletto il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Isernia

Gli avvocati del Foro di Isernia hanno proceduto al rinnovo dell’organo consiliare. Notevole l’affluenza; i 336 Avvocati chiamati al voto hanno eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine così composto: Roberta Moscardino, Sara Nini, Giorgio Melogli, Fabrizio Marchetti, Florindo Di Lucente, Francesco Iacovone, Maria Boccia, Angelo Cutone e Michele Iadisernia. Riconfermato dunque in blocco il gruppo dei consiglieri uscenti. Attesa per la nomina del Presidente e delle altre cariche di Tesoriere e Segretario, che avverrà in seno al Consiglio nella prima adunanza utile. Nella due giorni elettorale si è proceduto al rinnovo anche del CPO (organismo con funzione di garantire effettive condizioni di pari opportunità per tutti gli Avvocati ed i praticanti), con l’elezione degli Avvocati: Andrea Del Corpo, Michela Morelli, Maria Antonietta Mariani, Rosa Piermarino, Anna Capaldi, Emanuela Paliferro, Alessio Lombardi, Antonio José Sciulli e Margherita Iallonardi.