Eletto “il Babbo più Bello d’Italia 2020”. Premiato anche un papà di Termoli

ALESSIO CHIRIANO 37 anni di Traversetolo (Parma) è il “Babbo più Bello d’Italia 2020”, il titolo della 26° edizione se l’è aggiudicato sabato 12 settembre, all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare – Riviera Romagnola, sbaragliando la concorrenza di altri 19 papà, che si sono “dati battaglia” cimentandosi in varie prove di abilità, chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie, chi si è cimentato in originali prove “creative”, chi ha illustrato originali ricette gastronomiche e chi ha eseguito il cambio del pannolino (ovviamente, usando una bambola).

“Il Babbo più Bello d’Italia” (marchio registrato) è un concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per i papà con più di 56 anni, l’unico requisito per partecipare è essere papà.

Oltre all’aspetto fisico ed alla sua grandissima dolcezza e simpatia Alessio ha conquistato il titolo grazie anche alla prova di abilità, proposta insieme al suo migliore amico, il pastore tedesco Ivan, facendo esplodere in un grandissimo applauso la giuria tutta al femminile, composta da 20 vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”.

Alessio è sposato con Francesca da 7 anni ed è papà di Nathan di 3 anni; ha i capelli neri e gli occhi marroni, è alto 175 cm. per 75 kg di peso, è un operaio metalmeccanico con una grandissima passione per i cani. Si definisce un papà premuroso, molto legato alla sua famiglia (a cui dedica la vittoria) ed ai suoi cani, che definisce parte integrante della sua famiglia e parla del suo grande sogno, quello di aprire una pensione per “gli amici a quattro zampe”.

La vittoria per la categoria “GOLD”, dedicata ai papà dai 46 ai 55 anni, è andata a FILIPPO SCARPELLINI 48 anni, consulente finanziario, di Bellaria Igea Marina (Rimini), papà di Samuele e Virginia di 17 e 14 anni; mentre per la categoria “EVERGREEN”, dedicata ai papà con più di 56 anni, si è aggiudicato la vittoria CARLO BARTOLONI 60 anni, infermiere, di Forlì, papà di Federica, Beatrice, Eleonora e Sofia, di 26, 24, 16 e 14 anni.

Altre le fasce assegnate, tra cui:

“Babbo Eleganza” GENNARO LEONARDI 49 anni, militare, di Carrara (Massa Carrara), papà di Lara, Gabriel e Carol di 21, 19 e 15 anni;

“Babbo Glamour” CESARE FRACCONTI 39 anni, responsabile di azienda, di Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), papà di Martina e Greta di 9 e 3 anni;

“Babbo Dolcezza” DANILO PORTO 38 anni, commerciante, di Lido Adriano (Ravenna), papà di Martina di 11 anni;

“Babbo Romantico” CARMINE TENORE 45 anni, direttore di una fabbrica di scarpe, di Gatteo (Forlì Cesena), papà di Mattia ed Andrea di 13 anni;

“Babbo Sorriso” EMANUELE MANZO 34 anni, florovivaista, di Castelveccana (Varese), papà di Aurora Mia di 5 anni;

“Babbo Fashion” RICCARDO BURINI 42 anni, geometra, di Ponte Buggianese (Pistoia), papà di Giulia di 12 anni;

“Babbo Sprint” MAURO COSTANTIN 54 anni, muratore, di Marghera (Venezia), papà di Cristian e Marta di 29 e 9 anni;

“Babbo Solare” ANDREA SAPONE 45 anni, operaio, di Termoli (Campobasso), papà di Alessandro di 10 anni;

“Babbo Sportivo” DENIS BERTOLINO 40 anni, avvocato, di Pinerolo (Torino), papà di Alessandro di 6 anni.

L’evento è stato condotta da Paolo Teti, ideatore del Concorso (e di altri concorsi di bellezza e simpatia come “Miss Mamma Italiana”) e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”.