Eletta la nuova Segreteria della Cgil Molise

Si è riunita oggi, 30 marzo, presso la Scuola Edile di Campobasso, l’assemblea generale della CGIL Molise.

Nel corso dei lavori il segretario generale, Paolo De Socio, ha tracciato il prosieguo del percorso già annunciato al Congresso dello scorso dicembre. Sarà impegno principale del sindacato continuare a promuovere la pratica della contrattazione sociale e lavorare per favorire le condizioni di esigibilità dei diritti Costituzionali, a partire dal lavoro, sul territorio molisano. Nel momento in cui il Governo nazionale a guida Giorgia Meloni ha avanzato diverse proposte discutibili sulle materie fiscali e sulle riforme costituzionali, il sindacato di via Mosca sarà in campo per contrastare fermamente il disegno di legge Calderoli riferito alla cosiddetta autonomia differenziata e per affrontare le diverse criticità aziendali aperte in area di crisi industriale semplice e complessa. Inoltre è stata rilanciata la mobilitazione per richiamare il Governo nazionale alla modifica del decreto 11/2023 che esclude di fatto tutti i redditi bassi e gli incapienti dall’accesso a vari incentivi per l’efficienza energetica, la messa in sicurezza degli edifici, l’abbattimento delle barriere architettoniche. Provvedimenti che mettono a rischio oltre 100mila posti di lavoro nel settore delle costruzioni.

Proprio per questo motivo, il prossimo 1 aprile i sindacati degli edili di Cgil e Uil, hanno indetto una giornata nazionale di mobilitazione con manifestazioni che si terranno in 5 città italiane. Una nutrita delegazione molisana parteciperà alla manifestazione che si terrà a Roma in Piazza San Giovanni Bosco alle ore 9.30. L’assemblea generale, presieduta da Elisabetta Brunetti, ha provveduto al completamento della presidenza nominando Lino Zambianchi e ha eletto, a larghissima maggioranza, anche la nuova segreteria territoriale confermando Daniele Capuano, dirigente di lungo corso del sindacato e dando fiducia alla giovane delegata Sabrina Del Pozzo che proprio nei giorni scorsi aveva tenuto un brillante intervento ai lavori del Congresso Nazionale della CGIL che si è tenuto a Rimini.

L’assemblea ha ringraziato la segretaria uscente Maria Perrotta per il prezioso lavoro svolto in questi anni e si è aggiornata al prossimo 13 aprile per definire un calendario di iniziative che caratterizzeranno anche le giornate a cavallo del 25 aprile e del 1 maggio.