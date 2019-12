Electro boogie e artisti del fuoco. Countdown per il Capodanno in Piazza

L’evento presentato dall’assessore al Turismo di Termoli, Michele Barile. «Grazie all’aiuto dei commercianti»

Sarà un Capodanno tutto da ballare quello in piazza a Termoli. L’appuntamento è stato presentato questa mattina, 17 dicembre, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato l’assessore comunale Michele Barile. Accanto a lui quelli che saranno «i protagonisti del Capodanno». Una line up di eccezione che vedrà sul palcoscenico allestito in piazza Monumento verso Corso Nazionale i dj Vincenzo Sciarretta, Marco Capetola e Fabio Pezzotta assieme alla voce di Roberto Di Blasio. Start con i festeggiamenti sarà alle 22.30, «subito dopo il cenone» quando salirà sul palco Vincenzo Sciarretta. La sua sarà una musica anni ’80-’90 con accenni di commerciale «subito dopo la mezzanotte e balli di gruppo». Poi sarà la volta di Marco Capetola che presenterà una selezione molto più commerciale «che conterrà tutte le hit del momento». E ancora Fabio Pezzotta «con un genere di musica anni ’90 un po’ più commerciale sempre restando nel discorso familiare e di happy music cercando di far divertire tutti». L’obiettivo, infatti, è quello di salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto a quello nuovo nel pieno divertimento. Ci sarà anche una animazione di eccezione con F-Crew «si tratta di quattro artisti, due ballerini, un trampoliere e un’artista di strada che gioca col fuoco – ha affermato l’assessore Barile – e la partecipazione di Erika Pellicciotti, campionessa nazionale di electro boogie per uno spettacolo che sarà sicuramente particolare ». Budget della manifestazione, inserita nel bando di gara per la pista di pattinaggio, sarà di circa 4mila euro e ha visto la partecipazione e il contributo economico dei commercianti della zona. «Colgo l’occasione – ha proseguito Barile – proprio per ringraziare i commercianti. Come abbiamo detto più volte in precedenza i fondi che sono limitati ci hanno messo nella difficoltà di organizzare le varie manifestazioni che sono state rese possibili proprio grazie alla partecipazione dei commercianti». E’ partito il countdown per il Capodanno perché si sa che iniziare l’anno nuovo col sorriso non può che portare bene.