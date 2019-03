Via libera da parte del Consiglio dei Ministri all’election day. L’ipotesi era già nell’aria da diverse settimane e ieri è stata confermata alla fine della riunione. Il 26 maggio, dunque, ci si recherà alle urne sia per le europee e sia per le amministrative. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 9 giugno.