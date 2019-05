Election day, disposti in città divieti di sosta e variazioni alla viabilità

CAMPOBASSO

In occasione delle consultazioni europee e amministrative, il sindaco con un’ordinanza ha disposto il divieto di sosta e la chiusura al traffico di Piazza V. Emanuele (antistante Palazzo di Città), dalle ore 7 di sabato 25 maggio fino alle ore 24 di lunedì 27.

Inoltre, in occasione della consegna dei plichi relativi alle consultazioni europee e amministrative è disposto il divieto di sosta e la chiusura al traffico di Via Nobile, dalle ore 7 di domenica 26 maggio, fino alle ore 7 di martedì 28 maggio.