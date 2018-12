Segreteria Pd, sarà corsa a tre. Facciolla: «Voglio un partito nuovo» (L’INTERVISTA)

Sono i tre i candidati alla segreteria regionale del Partito Democratico: Vittorino Facciolla, Michele Durante e Stefano Buono. Alle 14 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature in vista delle Primarie che si terrano il prossimo 3 marzo.«L’intenzione è quello di presentare un modello di partito nuovo e diverso. Un afflato maggiore e diverso con i cittadini», così l’ex assessore regionale Vittorino Facciolla favorito nella corsa alla segreteria regionale. In evidenza, il resto dell’intervista.